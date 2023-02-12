السعودية اليوم / مجمُّع الملك فيصل بالطائف يحصل على جائزة الإستراتيجية الوطنية "اذهب إلى الأخضر"



الطائف 21 رجب 1444 هـ الموافق 12 فبراير 2023 م واس

حصل مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف على جائزة الإستراتيجية الوطنية "اذهب إلى الأخضر"، عقب تحقيقه المركز الأول على مستوى المملكة بخفض معدل عدوى الدم المرتبطة بالقسطرة الوريدية المركزية.

وحرص فريق مكافحة العدوى بالمجمع على منع وتقليل فرص انتقال العدوى بين الكوادر الطبية والمرضى الموجودين داخل المستشفى وبجميع أقسام التنويم أو غرف العمليات، وذلك من خلال تدريب وتثقيف العاملين على أساسيات مكافحة العدوى للتعامل مع القساطر الوريدية في أثناء تركيبها أو صيانتها والعناية بها، لتقديم خدمات صحية طبية متكاملة ذات جودة و كفاءة عالية.

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23:20ت م

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