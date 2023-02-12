شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الهلال يوجه رسالة للجماهير بعد فضية كأس العالم للأندية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - طالب نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، جماهير ناديه بأن يفخروا بالإنجاز الذي حققه الزعيم في كأس العالم للأندية بالمغرب.

وحقق الهلال بقيادة الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني، الميدالية الفضية في مونديال الأندية بعد خسارته أمام ريال مدريد بخماسية مقابل ثلاثة أهداف في المباراة النهائية بالمغرب أمس السبت.

وكتب المالي موسى ماريجا مهاجم الزعيم عقب وصول بعثة فريقه إلى العاصمة السعودية الرياض مساء اليوم الأحد، عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "شكرا لنادي الهلال ولكل العاملين في هذا النادي، الزملاء، الرئيس، إدارة النادي، المدرب، الطاقم الفني، الطاقم الطبي، وكل من يعمل في الظل".

وتابع مهاجم فريق الهلال السعودي في رسالته إلى جماهير فريقه بعد البطولة: "نحن وصيف بطل العالم، لنكن فخورين، الحمدلله".

وحقق الهلال إنجازا تاريخيا، بعدما بات أول ناد سعودي يتأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية، ويحقق بعدها الميدالية الفضية بالبطولة.