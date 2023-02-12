127 نقطة ساخنة بشاطئ جدة

أثر سلبي
ودشنت لجنة الرصد والرقابة التابعة لإدارة المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي وحدة مركزية لعمليات الرصد بهدف ضبط الرقابة الآنية على جميع المنشآت ذات الأثر السلبي على البيئة وقياس ومتابعة الانبعاثات المؤثرة على جودة الهواء والربط مع الجهات ذات العلاقة للإنذار المبكر واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الصحة العامة.
مسوحات للساحل
انتهى المركز من مسوحات الساحل الغربي وجمع 153عينة مياه و52 عينة رواسب قاعية من خلال استخدام سفينة الأبحاث العلمية AEGAEO بساحل البحر الأحمر ضمن مبادرة حماية البيئة البحرية والساحلية. كما قام المركز بالمسح البحري لساحل الخليج العربي وجمع 8 عينات مياه و9 عينات للرواسب القاعية مع معهد أبحاث يوناني ضمن المبادرة. محطات رصد جودة الهواء
90 محطة ثابتة ومتنقلة
66 ثابتة
24 متنقلة
المناطق
الحدود الشمالية
تبوك
القصيم
الرياض
المدينة المنورة
مكة المكرمة
عسير
نجران
الشرقية
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