127 نقطة ساخنة بشاطئ جدة

حدد المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، الأماكن الساخنة ضمن الخطة الاستراتيجية لمشروع مراقبة شاطئ جدة بالأقمار الصناعية، وجرى رصد خط أساسي بواقع 15 منطقة تغطي 127 نقطة حساسة على الشاطئ، وتم البدء في التشغيل المبدئي للمشروع وتفعيل نظام الإنذار وتدشين التجربة الأولى من برنامج QGiS لقياس المتغيرات البيئية من خلال الأقمار الصناعية.

أثر سلبي

ودشنت لجنة الرصد والرقابة التابعة لإدارة المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي وحدة مركزية لعمليات الرصد بهدف ضبط الرقابة الآنية على جميع المنشآت ذات الأثر السلبي على البيئة وقياس ومتابعة الانبعاثات المؤثرة على جودة الهواء والربط مع الجهات ذات العلاقة للإنذار المبكر واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الصحة العامة.

مسوحات للساحل

انتهى المركز من مسوحات الساحل الغربي وجمع 153عينة مياه و52 عينة رواسب قاعية من خلال استخدام سفينة الأبحاث العلمية AEGAEO بساحل البحر الأحمر ضمن مبادرة حماية البيئة البحرية والساحلية. كما قام المركز بالمسح البحري لساحل الخليج العربي وجمع 8 عينات مياه و9 عينات للرواسب القاعية مع معهد أبحاث يوناني ضمن المبادرة. محطات رصد جودة الهواء

90 محطة ثابتة ومتنقلة

66 ثابتة

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