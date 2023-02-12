إصحاح بيئي بمحمية الملك

وتركز الحملة على ثلاثة مواقع من الأودية على أراضي المحمية، وهي وادي عانقة، ووادي توارن، ووادي سلف. ويأتي ذلك ضمن جهود الهيئة لتمكين العمل التطوعي للمحافظة على نظافة البيئة ولتحقيق التنمية المستدامة، بهدف رفع مستوى الوعي البيئي والسلوك الحضاري بأهمية حماية البيئة والمحافظة عليها، بمشاركة عدد من الجمعيات التطوعية والمتطوعين.
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