إصحاح بيئي بمحمية الملك

أطلقت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، حملة إصحاح بيئي تحت شعار «بعيوننا نحميها» وتستمر لمدة 16 يومًا، وذلك بالتعاون مع إمارة منطقة حائل وأمانة حائل.

وتركز الحملة على ثلاثة مواقع من الأودية على أراضي المحمية، وهي وادي عانقة، ووادي توارن، ووادي سلف. ويأتي ذلك ضمن جهود الهيئة لتمكين العمل التطوعي للمحافظة على نظافة البيئة ولتحقيق التنمية المستدامة، بهدف رفع مستوى الوعي البيئي والسلوك الحضاري بأهمية حماية البيئة والمحافظة عليها، بمشاركة عدد من الجمعيات التطوعية والمتطوعين.