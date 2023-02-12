2600 مخالف للمشهد الحضري

وأوضحت أمانة المنطقة أنه بلغ عدد الجولات الميدانية على المباني داخل مدينة عرعر نحو 6750 جولة، و6500 جولة على مستوى البلديات التابعة بإجمالي أكثر من 13000 جولة بالمنطقة خلال 6 أشهر، أسفرت عن رصد نحو 2600 مخالف، جرى تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحقهم.
يذكر أن برنامج التشوُّه البصري يشمل العديد من العناصر؛ منها مخلفات البناء والهدم، وحفر وتشققات الشوارع، وصيانة أعمدة الإنارة والأرصفة المتهالكة، والكتابات المشوِّهة وغيرها.
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