لينة التاريخية بدرب زبيدة

وعزز المهرجان بفعالياته المتجددة والمتنوعة المكانة التاريخية لسوق لينة التاريخي وأهميته من خلال إقامة معظم الفعاليات والأنشطة التاريخية والثقافية والاجتماعية المتنوعة فيه، ليصبح على خارطة السياحة بالمنطقة، وزيادة أعداد مرتادي السوق من المنطقة وخارجها ومن دول مجلس التعاون الخليجي.
ويشهد المهرجان العديد من الفعاليات والبرامج المنوعة التي تجمع بين المتعة والترفيه وتستهدف الطفل والأسرة والشباب.
وتنوعت الفعاليات بين الثقافية والفنية والرياضية والتراثية والتاريخية، والمسابقات، إضافة إلى ما تعرضه أجنحة السوق التاريخي في «بوثات» منتجين للأدوات التراثية والحرفية.
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