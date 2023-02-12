إتلاف 7 أطنان لحوم بمكة

ضبطت ⁧‫بلدية المسفلة الفرعية،‬⁩ بمساندة الفرق الأمنية، مبنى سكنيا تديره عمالة مخالفة لنظام الإقامة والعمل، ‏أُعد لتخزين وتجهيز اللحوم الفاسدة والمنتهية الصلاحية، لغرض إعداد وجبات السيريه وتوزيعها، و‏تم إتلاف 7 أطنان من اللحوم، ومصادرة الأدوات وإغلاق الموقع فوراً، وتسليم المخالفين للجهات المختصة.

كما داهمت الفرق الرقابيِّة ببلدية المسفلة الفرعية، التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، الباعة الجائلين المخالفين في سوق النكَّاسة العشوائي، بمساندة إدارة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة، ومشاركة الإدارة العامَّة للنظافة. وأسفرت الحملة عن مصادرة «طنَّين» من الخضراوات والفواكه المتنوَّعة، التي كانت بحوزة الباعة الجائلين، وتم تسليم الصالح من المُصادرات لجمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة المكرمة، وجرى تطبيق الإجراءات بحق المخالفين.