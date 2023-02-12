إتلاف 7 أطنان لحوم بمكة

كما داهمت الفرق الرقابيِّة ببلدية المسفلة الفرعية، التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، الباعة الجائلين المخالفين في سوق النكَّاسة العشوائي، بمساندة إدارة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة، ومشاركة الإدارة العامَّة للنظافة. وأسفرت الحملة عن مصادرة «طنَّين» من الخضراوات والفواكه المتنوَّعة، التي كانت بحوزة الباعة الجائلين، وتم تسليم الصالح من المُصادرات لجمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة المكرمة، وجرى تطبيق الإجراءات بحق المخالفين.
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