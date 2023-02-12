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جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات الأثنين 13-2-2023

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محمد الفلاح - يتساءل عشاق كرة القدم العربية عن جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات الأثنين 13-2-2023 وبالاخص في ظل منافسة نارية على حصد اللقب الذي يمتلكه نادي الزمالك خلال الموسمين الأخيرين.

جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات الأثنين 13-2-2023

ويأتي جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات الأثنين 13-2-2023 وفق ما يلي:-

1- الأهلي 37 نقطة

2- بيراميدز 34 نقطة

3- فيوتشر 34 نقطة

4- المقاولون العرب 31 نقطة

5- الاتحاد السكندري 30 نقطة

6- الزمالك 29 نقطة.

7- غزل المحلة 26 نقطة

8- فاركو 22 نقطة

9- أسوان 22 نقطة

10- المصري البورسعيدي 21 نقطة

11- سموحة 20 نقطة

12- سيراميكا كليوباترا 18 نقطة

13- طلائع الجيش 16 نقطة

14- إنبي 16 نقطة

15- الداخلية 16 نقطة

16- حرس الحدود 14 نقطة

17- الإسماعيلي 13 نقطة

18- البنك الأهلي 13 نقطة

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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