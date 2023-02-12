شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات الأثنين 13-2-2023 والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - يتساءل عشاق كرة القدم العربية عن جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات الأثنين 13-2-2023 وبالاخص في ظل منافسة نارية على حصد اللقب الذي يمتلكه نادي الزمالك خلال الموسمين الأخيرين.
جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات الأثنين 13-2-2023
ويأتي جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات الأثنين 13-2-2023 وفق ما يلي:-
1- الأهلي 37 نقطة
2- بيراميدز 34 نقطة
3- فيوتشر 34 نقطة
4- المقاولون العرب 31 نقطة
5- الاتحاد السكندري 30 نقطة
6- الزمالك 29 نقطة.
7- غزل المحلة 26 نقطة
8- فاركو 22 نقطة
9- أسوان 22 نقطة
10- المصري البورسعيدي 21 نقطة
11- سموحة 20 نقطة
12- سيراميكا كليوباترا 18 نقطة
13- طلائع الجيش 16 نقطة
14- إنبي 16 نقطة
15- الداخلية 16 نقطة
16- حرس الحدود 14 نقطة
17- الإسماعيلي 13 نقطة
18- البنك الأهلي 13 نقطة