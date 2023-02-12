شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات الأثنين 13-2-2023 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتساءل عشاق كرة القدم العربية عن جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات الأثنين 13-2-2023 وبالاخص في ظل منافسة نارية على حصد اللقب الذي يمتلكه نادي الزمالك خلال الموسمين الأخيرين. جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات الأثنين 13-2-2023 ويأتي جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات الأثنين 13-2-2023 وفق ما يلي:- 1- الأهلي 37 نقطة 2- بيراميدز 34 نقطة 3- فيوتشر 34 نقطة 4- المقاولون العرب 31 نقطة 5- الاتحاد السكندري 30 نقطة 6- الزمالك 29 نقطة. 7- غزل المحلة 26 نقطة 8- فاركو 22 نقطة 9- أسوان 22 نقطة 10- المصري البورسعيدي 21 نقطة 11- سموحة 20 نقطة 12- سيراميكا كليوباترا 18 نقطة 13- طلائع الجيش 16 نقطة 14- إنبي 16 نقطة 15- الداخلية 16 نقطة 16- حرس الحدود 14 نقطة 17- الإسماعيلي 13 نقطة 18- البنك الأهلي 13 نقطة