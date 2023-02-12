شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. تأجيل مباراة الهلال أمام الفيحاء بدوري روشن السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم، تأجيل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال أمام نظيره الفيحاء، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة دوري روشن السعودي.

وأعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، تأجيل مباراة الهلال والفيحاء، إلى يوم الخميس الموافق السادس عشر من شهر فبراير الجاري، بدلًا من إقامتها الأربعاء 15 فبراير.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، قد خسر بخماسية مقابل ثلاثة أمام نظيره ريال مدريد الإسباني، في نهائي كأس العالم للأندية، أمس السبت ليحصد المركز الثاني ويحقق الميدالية الفضية.

وكانت رابطة الدوري السعودي أجلت من قبل، مباراة الهلال والخليج في الدوري السعودي للمحترفين إلى يوم الأول من شهر إبريل المقبل، بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية.

ويحتل الهلال المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 32 نقطة، ويسعى للعودة إلى صدارة الدوري مرة أخرى.