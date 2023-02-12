إحالة امرأة ظهرت في محتوى مرئي للجهات الصحية المختصة

أوضحت شرطة منطقة المدينة المنورة أنها تلقت بلاغا عن امرأة تعاني من اعتلالات نفسية في أحد الطرق العامة، وتم التعامل معها في حينه وإحالتها إلى الجهة المختصة، وجار القبض على من وثق ونشر محتوى مرئيا بذلك لمخالفته نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.



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