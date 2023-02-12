برامج لتنمية وإثراء بحوث العلوم الطبية في جامعة الأميرة نورة

نفّذ مركز أبحاث العلوم الصحية في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، حزمة من الأنشطة التدريبيّة في مجالات مختلفة من برنامج التقويم التدريبي البحثي، استهدفت الباحثين والمهتمين في مجالات البحث من داخل الجامعة وخارجها.

وعقد المركز عددًا من الورش والمحاضرات التدريبية في مجال أبحاث العلوم الطبية، منها: ورشة بعنوان (علامات التكرار الترادفية القصيرة في التشخيص)، ركزت محاورها على آليات تقارير المعاملات المشبوهة، وتقنية تقارير معاملاتها، بالإضافة إلى تقديم تطبيق على مثال إمكانية الكشف عن تشوهات الكروموسومات بواسطة تقارير المعاملات المشبوهة.

ونظّمت محاضرة تحت عنوان (نظرة عامة على البنوك الحيوية البحثية: التسهيلات والخصوصية والأمن)، ناقشت أهمية البنوك الحيوية، والتسهيلات اللازمة في مختبر البحوث البيولوجية، وماهية خصوصية وأمان العينات الحيوية والبيانات الوصفية. كما نفّذت ورشة عمل بعنوان (مبادئ عمل المجهر الإلكتروني النافذ من المعالجة الى التصوير)؛ لشرح المفاهيم الأساسية والمبادئ والنظريات والمصطلحات المستخدمة في تقنيات الكهرومغناطيسية العامة.

وعمل المركز على ورشة بعنوان (نظام تحديد البكتيريا واختبار الحساسية)؛ للتعريف بجهاز vitek 2 المضغوط ومكوناته الرئيسة، ومعرفة الغرض من استخدامه، وكيفية التعرف على البكتيريا ومضاداتها الحيوية مع تطبيق عملي، إضافة إلى ورشة (تقنيات زراعة الخلايا ذات الأشكال الثلاثية الأبعاد الكروانية)، ركزت على محوري: إنتاج الأشكال الثلاثية الأبعاد الكروانية والحفاظ عليها، وقياس حجم الشكل الكرواني؛ لغرض تحليل معامل الاختلاف وتحليل بياني للخلايا الثلاثية الأبعاد المزروعة.

ومن جانب آخر. عقد مركز أبحاث العلوم الصحية ورشة تدريبية في مجال منهجيّة البحث العلمي، تحت عنوان (أساسيات تصميم طرق تطبيق البحوث العلمية)، تهدف إلى تمكين المشاركين من التمييز بشكل صحيح بين أنواع مختلفة من تصاميم البحث، وتطبيق الاختيار المناسب لأبحاثهم المستقبلية.

يذكر أنّ البرامج التدريبية تأتي متوافقة مع اهتمام مركز الأبحاث والعلوم الصحية، بالمساهمة في تحقيق أهداف جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، فيما يتعلق بتعزيز الدراسات والأبحاث لتلبية احتياجات التنمية الوطنية، باعتبارها محركًا أساسيًا لبناء الاقتصاد المعرفي، وتشجيعًا لمشاركة أعضاء هيئة التدريس والطلاب والباحثين على إجراء الأبحاث ذات العلاقة، للإسهام في ازدهار الحضارة المعرفية وبناء النهضة الوطنية.

ولمزيد من المعلومات عن المركز يرجى زيارة الرابط .