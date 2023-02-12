السعودية اليوم / حرس الحدود بجازان يقبض على 60 مخالفًا لنظام أمن الحدود بحوزتهم نبات القات المخدر



جازان 21 رجب 1444 هـ الموافق 12 فبراير 2023 م واس

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان محاولة تهريب طن و300 كيلوجرام من نبات القات المخدر، وقبضت على مهربيها، وهم 60 مخالفاً لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

// انتهى //

18:20ت م

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