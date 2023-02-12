السعودية اليوم / الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بمجلس التعاون يجتمع بنائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي في الشرق الأوسط



الرياض 21 رجب 1444 هـ الموافق 12 فبراير 2023 م واس

اجتمع الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق في مقر الأمانة العامة بالرياض اليوم، بنائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي في الشرق الأوسط دانا سترول، والوفد المرافق لها.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة التحضير لاجتماع مجموعتي العمل الخليجية الأمريكية الخاصة بالأمن البحري والدفاع الجوي المتكامل، وتبادل وجهات النظر حيال الملفات ذات الاهتمام المشترك، في إطار الشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية.

حضر الاجتماع ممثلون من القطاعات المختصة في الأمانة العامة.

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17:07ت م

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