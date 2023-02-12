السعودية اليوم / مساعد رئيس مجلس الشورى تلتقي وفداً من أعضاء البرلمان البريطاني



الرياض 21 رجب 1444 هـ الموافق 12 فبراير 2023 م واس

التقت معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم الأحمدي بمقر المجلس في الرياض اليوم، وفداً من أعضاء البرلمان البريطاني بمجلسيه العموم واللوردات، برئاسة النائبة ياسمين قريشي.

وتناول اللقاء بحث العلاقات الثنائية التي تجمع المملكة العربية

كما شهد اللقاء استعراض الجهود الكبيرة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية في ضوء رؤية 2030، وماتضمنته الرؤية من برامج ومشروعات لتطوير الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين، كما ناقشت معاليها مع الوفد البرلماني البريطاني الزائر الفرص التي تقدمها رؤية المملكة؛ لتعزيز التعاون بين البلدين الصديقين.

وأكّد الجانبان خلال اللقاء أهمية تعزيز التعاون بين مجلس الشورى والبرلمان البريطاني بما يسهم في دفع العلاقات التي تجمع البلدين الصديقين إلى آفاق أرحب.

حضر اللقاء عضو المجلس رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية البريطانية الدكتور غازي بن فيصل بن زقر، وعضو المجلس عضو لجنة الحج والإسكان والخدمات اللواء الدكتور عبد الرحمن بن صنهات الحربي، ورئيس القسم القنصلي في سفارة المملكة في المملكة المتحدة عمار العمار.

فيما حضر اللقاء من الجانب البريطاني أعضاء وفد البرلمان البريطاني البارونة يودين، واللورد قربان حسين، ورحمان حسين، وعمران حسين، وطاهر علي، ومستشار سفير المملكة المتحدة لدى المملكة ألكسندر فاراز كادرباي، والمسؤولة عن الشؤون الإعلامية والصحافية بسفارة المملكة المتحدة لدى المملكة كارلين ستيفياني روبنس.

// انتهى //

17:06ت م

0105



الرياض 21 رجب 1444 هـ الموافق 12 فبراير 2023 م واسالتقت معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم الأحمدي بمقر المجلس في الرياض اليوم، وفداً من أعضاء البرلمان البريطاني بمجلسيه العموم واللوردات، برئاسة النائبة ياسمين قريشي.وتناول اللقاء بحث العلاقات الثنائية التي تجمع المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة بشكل عام، والعلاقات البرلمانية على نحو خاص التي تجمع مجلس الشورى بمجلسي العموم واللوردات البريطاني.كما شهد اللقاء استعراض الجهود الكبيرة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية في ضوء رؤية 2030، وماتضمنته الرؤية من برامج ومشروعات لتطوير الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين، كما ناقشت معاليها مع الوفد البرلماني البريطاني الزائر الفرص التي تقدمها رؤية المملكة؛ لتعزيز التعاون بين البلدين الصديقين.وأكّد الجانبان خلال اللقاء أهمية تعزيز التعاون بين مجلس الشورى والبرلمان البريطاني بما يسهم في دفع العلاقات التي تجمع البلدين الصديقين إلى آفاق أرحب.حضر اللقاء عضو المجلس رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية البريطانية الدكتور غازي بن فيصل بن زقر، وعضو المجلس عضو لجنة الحج والإسكان والخدمات اللواء الدكتور عبد الرحمن بن صنهات الحربي، ورئيس القسم القنصلي في سفارة المملكة في المملكة المتحدة عمار العمار.فيما حضر اللقاء من الجانب البريطاني أعضاء وفد البرلمان البريطاني البارونة يودين، واللورد قربان حسين، ورحمان حسين، وعمران حسين، وطاهر علي، ومستشار سفير المملكة المتحدة لدى المملكة ألكسندر فاراز كادرباي، والمسؤولة عن الشؤون الإعلامية والصحافية بسفارة المملكة المتحدة لدى المملكة كارلين ستيفياني روبنس.// انتهى //17:06ت م0105

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مساعد رئيس مجلس الشورى تلتقي وفداً من أعضاء البرلمان البريطاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.