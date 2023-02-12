السعودية اليوم / أمانة الطائف تنظم حملة تطوعية لتنظيف المتنزهات العامة



الطائف 21 رجب 1444 هـ الموافق 12 فبراير 2023 م واس

نظّمت أمانة الطائف, ممثلة بإدارة المشاركة المجتمعية والإدارة العامة للحدائق والتجميل, حملة تطوعية لنظافة 3 متنزهات عامة بأنحاء المحافظة، وذلك بمشاركة المتطوعين والمتطوعات من أبناء الطائف.

وتهدف الحملة إلى نشر الوعي بين فئات المجتمع للحفاظ على البيئة، ومعالجة كافة مظاهر التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري بالمدينة، حيث شملت الحملة منتزه الملك عبدالله، وحديقتي العنود والنخيل.

وتعمل الأمانة عبر مبادراتها المختلفة إلى استقطاب أكبر شريحة من المتطوعين والمتطوعات للإسهام في التعبير عن حبهم للوطن من خلال نشر رسالة الحفاظ على البيئة، والحد من مظاهر التشوه البصري.

من جهة أخرى، نفّذت أمانة الطائف حملة توعوية مكثفة لخدمة رمز الاستجابة السريع (QR code), من خلال ملصق "رأيك يفرق" الذي يتطلب إبرازه بالمحالّ والمرافق التجارية كافة، وهي خدمة أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مؤخرًا، وألزمت المنشآت التجارية بكافة الأنشطة عرض الكود على واجهة هذه المنشآت ، وذلك لتحسين جودة الخدمات والسلع، ورفع نسبة الامتثال للإجراءات والاشتراطات البلدية.

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15:35ت م

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