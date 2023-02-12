شكرا لقرائتكم خبر عن ماشاريبوف يحدد شروطه للرحيل عن النصر فى نهاية الموسم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشارت تقارير صحفية إلى أن النجم الأوزبكستاني جلال الدين ماشاريبوف، لاعب نادي النصر السعودي، يرفض الرحيل عن العالمي خلال المرحلة المقبلة بصورة كبيرة، خاصة أن اللاعب يتقاضي راتبا ضخما داخل صفوف الفريق السعودي، مما يجعل يتمسك بالبقاء حتى فى حالة عدم المشاركة.

يأتي ذلك فى الوقت الذي لا يشارك فيه ماشاريبوف مع النصر هذا الموسم، مما يجعله ينضم لقائمة أبرز الراحلين عن الفريق خلال نهاية الموسم الجاري، حيث حاولت إدارة العالمي التخلص من اللاعب فى المريكاتو الشتوي المنقضي دون جدوي.

وحدد ماشاريبوف شروطا خاصة من أجل الرحيل عن النصر فى نهاية الموسم الجاري، يأتي أهمها الحصول على مكافأة شخصية للاعب قبل خطوة إنتقاله إلى أي نادي آخر، بجانب أن يكون المبلغ المالي الذي سيتقاضاه فى الفريق الآخر، مقارب لراتبه الحالي مع الفريق النصراوي.



موقف إدارة النصر من شروط اللاعب

وتري إدارة النصر أن شروط ماشاريبوف من أجل الرحيل مبالغ فيها للغاية، مما قد يدفع إدارة الفريق النصراوي لفسخ عقد اللاعب مع الفريق بشكل رسمي خلال الفترة القليلة المقبلة، مع منحه القيمة المالية المتبقية فى عقد اللاعب.

حيث أن إدارة النصر لا تعترف بنظام مكافأت الرحيل، والذي يضع فيها اللاعبين المحترفين مبالغ مالية كبيرة دون أدني حقوق، ومن ثم فإن رحيله سيسبب معاناة للفريق النصراوي أذا تم الإستجابة لمثل هذه الشروط.

ويعاني ماشاريبوف من إصابة مزمنة أسفل الظهر، الشئ الذي يجبر الفرق المنافسة على عدم تقديم عروض شراء للاعب، على الرغم من إمكانياته الفنية الهائلة قبل الإصابة.