شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يقود تشكيل الجولة في دوري روشن السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حصل البرتغالي كريستيانو رونالدو، نحم نادي النصر، على أعلى تقييم في الجولة الماضية من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

وكان كريستيانو رونالدو قد قاد فريقه لتحقيق فوز كاسح على الوحدة برباعية نظيفة، جاءت جميعها بأقدام النجم البرتغالي، الذي حصل على تقييم 9.5.

وأحرز النجم البرتغالي سوبر هاتريك خلال المواجهة الأخيرة ضد الوحدة والتي قاد بها فريقه للفوز، حيث نال تشجيع كبير خلال المباراة.

وجاءت التشكيلة المثالية للجولة السادسة عشر من البطولة، حسب الموقع الرسمي للدوري السعودي، على النحو التالي:

حراسة المومى: رينيه جاكوب (الفتح)

الدفاع: مدالله العليان ( الاتحاد)، باولو سانتوس ( الرائد )، حسن الشمراني ( ضمك).

الوسط: ايفر بانيجا ( الشباب)، رومارينهو ( الاتحاد)، محمد فوزير( الرائد)، سعد الناصر( التعاون)، كورنادو( الاتحاد).

الهجوم: كريستيانو رونالدو ( النصر)، عبدالرزاق حمدلله ( الاتحاد).