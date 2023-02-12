شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة خاصة من رونالدو عقب تتويج الريال بكأس العالم للأندية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حرص النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو، مهاجم النصر السعودي، ولاعب ريال مدريد السابق، على تهنئة لاعبي الفريق الملكي بالفوز بكأس العالم للأندية على حساب الهلال فى المباراة النهائية.

حيث أكدت بعض المصادر المقربة من اللاعب أن رونالدو قام بإجراء بعض الإتصالات بالمدرب الإيطالي أنشيلوتي للإعراب له عن سعادته بتتويج الميرنجي، ومطالبته للفريق بإستمرار العروض الرائعة فى مواجهة ليفربول الحاسمة فى دوري الأبطال.

وأضافت التقارير أن رونالدو تواصل مع بعض لاعبي الريال من أجل مشاركتهم أجواء الإحتفالات، والتأكيد لهم بأهمية المرحلة القادمة، للحفاظ على لقبي الليجا ودوري الأبطال، الذي حققهما الفريق فى الموسم الماضي.



رونالدو: الريال استحق الفوز بالمونديال

وأشار رونالدو إلى أن فوز الريال بمونديال الأندية لم يعد غريبا على الفريق، بعدما حقق الفريق لقبه الخامس فى منافسات البطولة، مشيرا إلى أن الفريق الملكي استحق التتويج بهذا اللقب.

فى الوقت الذي أكد على تطور الكرة العربية بشكل كبير، بعدما كان الأهلى والهلال ندان قويان للفريق للمدريدي خلال المواجهات الختامية من البطولة، الشئ الذي نتج عنه استقبال الفريق 4 أهداف فى المباراتين وهو رقم كبير لتاريخ الفريق، مقارنة بمشاركاته السابقة.