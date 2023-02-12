شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من الدوسري عقب السقوط أمام الريال فى نهائي مونديال الأندية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حرص النجم السعودي، سالم الدوسري، لاعب نادي الهلال السعودي، على التعليق عن ما حدث فى مباراة ريال مدريد الأخيرة، وهزيمة الزعيم لقب البطولة أمام الميرنجي فى المباراة النهائية.

حيث أكد الدوسري أن مواجهة ريال مدريد كانت صعبة للغاية، ومع ذلك قدم الهلال مباراة قوية للغاية فى مواجهة الفريق المدريدي، وكان قريبا للغاية من تحقيق المفاجأة، إذا ما تمكن ماريجا من تسجيل الهدف الرابع للزعيم، والذي كان سيكون بمثابة العودة فى المباراة.

وأضاف الدوسري أن الفريق أفتقد التركيز فى الشق الخلفي، ومع ذلك قدم مباراة قوية على الجانب الهجومي، خاصة أنه ليس من السهل أن يسجل أحد الفرق 3 أهداف فى مرمي الريال بمباراة نهائية، الشئ الذي لا يتكرر كثيرًا.



الدوسري: سعيد بما حققه الهلال ولكن

وأعرب الدوسري عن سعادته الكبيرة بما حققه الفريق أمام ريال مدريد، والوصول إلى المباراة النهائية فى مونديال الأندية، للمرة الأولى فى تاريخ الهلال والفرق السعودية بشكل عام، مما يعكس تعلم الفريق من السقوط فى النسخة الماضية وتحقيقه للمركز الرابع.

مشيرا إلى أنه كان يتمني العودة باللقب فى النسخة الحالية وإضافته لخزائن الهلال، الشئ الذي لم يتحقق للزعيم فى نهاية الأمر، مشددا على أن النسخ القادمة ستشهد ظهورا مختلفا للفريق السعودي فى كأس العالم للأندية.