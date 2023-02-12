شكرا لقرائتكم خبر عن موقف دياز من البقاء مع الهلال السعودي بعد نهاية مونديال الأندية.. طالع التفاصيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - انتشرت العديد من التقارير الصحفية خلال الفترة الأخيرة، حول إمكانية رحيل المدرب الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، عن منصبه بالفترة القادمة.

دياز يقترب من الرحيل عن الهلال

وكشف الناقد الرياضي عبد الكريم الجاسر، المقرب من إدارة نادي الهلال، عن مصير الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في الهلال، بعد الإنتهاء من منافسات كأس العالم للأندية المغرب 2023.

‏

وأكد الجاسر في تصريحات تليفزيونية عقب نهاية مباراة الهلال وريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية، على أن مستقبل رامون دياز مدرب الزعيم، بعد حصد الميدالية الفضية، لا يبدوا بخير.

حالة وحيدة تقرب دياز من البقاء مع الهلال

و أشار عضو مجلس إدارة الهلال السابق، أن دياز لم يضمن استمراره على رأس الإدارة الفنية إلا في حالة ظهر الفريق وقدم أداء مميز خلال منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

وأوضح الجاسر، أن الأداء الذي قدمه الهلال في مبارياته بكأس العالم للأندية، لم يأت نتيجة عمل فني أو خططي من المدرب، إلا أن الروح والقتالية التي ظهرت على أداء اللاعبين كانت العامل الأساسي في الوصول لحالة التألق خلال البطولة.

موقف الهلال من جدول ترتيب الدوري السعودي

ويحتل الهلال المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 32 نقطة، خلف النصر المتصدر بـ 37 نقطة.