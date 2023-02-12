شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يقترب من الانتقال إلى الهلال السعودي.. تفاصيل نارية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تداولت العديد من التقارير الصحفية خلال الفترة الماضية حول اقتراب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، من الانضمام إلى صفوف فريق الهلال السعودي، بداية من الموسم القادم.

تفاصيل مفاوضات الهلال مع ميسي

وكشفت تقارير صحفية سعودية عبر صحيفة "الشبابية"، أنهى الهلال مهمة التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأكدت التقارير على أن ميسي، سيلعب بقميص الهلال لمدة 3 سنوات، دون الكشف المزيد من التفاصيل، وقيمة الراتب الذي سيحصل عليه الأسطورة الأرجنتينية.

وفي حال انضم ميسي إلى الهلال، ستعود من جديد المنافسة بينه وبين البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر الحالي.

والجدير بالذكر أن مفاوضات ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان، من أجل تجديد عقده، قد تعطلت خلال الأسابيع الماضية.

الهلال يتوج بالميدالية الفضية لكأس العالم للأندية

وكان الهلال السعودي قد تمكن من التتويج بميدالية الفضية لبطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في المغرب لعام 2023، بعد الخسارة أمام نظيره نادي ريال مدريد بنتيجة خمسة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة النهائية.