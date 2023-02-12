شكرا لقرائتكم خبر عن نونو سانتوس يتلقى عرض ضخم يقربه من الرحيل عن الاتحاد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تلقى المدرب البرتغالي نونو سانتوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي، عرض قوي خلال الفترة الأخيرة، ومن المتوقع أن يوافق عليه ويرحل عن صفوف النمور بالموسم المقبل.

سانتوس يتلقى عرض من ليدز يونايتد

وكشفت تقارير صحفية سعودية على أن سانتوس، أصبح مطمعًا للأندية الأوروبية خلال الفترة الحالية، بعد أن أثبت جدارته من جديد كمدير فني، خاصًة بعد فوزه بكأس السوبر السعودي مؤخرًا.

وأكدت بعض التقارير الأجنبية عبر صحيفة "ذا أتلتيك" الأمريكية، على أن نونو سانتوس، مرشح لتدريب ليدز يونايتد الإنجليزي، بعد إقالة المدرب جيسي مارش.

وأوضحت التقارير على أن البرتغالي، مازال مصرًا على الحصول على فرصة جديدة في الدوري الإنجليزي بعد تجربة توتنهام غير الناجحة قبل تدريب الاتحاد.

إدارة ليدز يونايتد، تعتقد بأن نونو سانتو سيكون متمحسًا لتدريب الفريق، والعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز من جديد.