وزيرا الإعلام والشؤون البلدية في مؤتمر التواصل الحكومي .. غدا

وسوف يستعرض وزير الإعلام خلال المؤتمر أبرز المستجدات وما تحقق من إنجازات، فيما يتناول وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان عددًا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز المعروض العقاري وتسهيلات القروض السكنية وتحسين المشهد الحضري والحالات المطرية، وغيرها من الملفات ذات العلاقة.
كما سيجيب الوزيران على أسئلة الصحفيين خلال المؤتمر الذي سينقل على الهواء مباشرة عبر القنوات السعودية.
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