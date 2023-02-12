السعودية اليوم / رئيس مجلس النواب المصري يلتقي رئيس برلمان عموم أفريقيا



القاهرة 21 رجب 1444 هـ الموافق 12 فبراير 2023 م واس

التقى رئيس مجلس النواب المصري المستشار حنفي جبالي اليوم، برئيس برلمان عموم أفريقيا تشيف شارومبيرا، الذي يزور القاهرة حالياً.

وبحث الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون الثنائي بين البرلمان المصري وبرلمان عموم أفريقيا، وسُبل تعزيز العلاقات البرلمانية "المصرية - الأفريقية"، إضافة إلى مناقشة قضايا القارة الأفريقية، خاصة قضايا السِلم والأمن الأفريقي.

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16:16ت م

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