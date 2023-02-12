السعودية اليوم / برعاية سمو أمير المدينة المنورة.. انطلاق أعمال منتدى المدينة المنورة الذكية2023 الأحد القادم



المدينة المنورة 21 رجب 1444 هـ الموافق 12 فبراير 2023 م واس

‎برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، تنظم هيئة تطوير المنطقة، الأحد القادم 19 فبراير 2023م، منتدى المدينة المنورة الذكية" (SMF2023)، في نسخته الثانية, الذي تنظمه على مدار 3 أيام في مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)، بحضور أكثر من 40 متحدثاً من أكثر من 20 دولة حول العالم.

‎ويهدف المنتدى إلى توفير مساحة حرة للنقاش المفتوح بين نخبة من المتخصصين من حول العالم لمشاركة خبرات وتجارب المدن الذكية العالمية، ومناقشة التحديات التي تواجه سكان وزوار المدن، وسبل تطبيق مفاهيم المدن الذكية لمعالجة التحديات التي تواجهها، و استعراض التجربة الرائدة للمدينة المنورة في تحولها إلى مدينة ذكية دون المساس بهويتها وثقافتها الإسلامية.

‎وتتمثل محاور المنتدى في الاستدامة والمدن الذكية، ومنصات المدن الذكية، وإقامة ورش عمل بعنوا "أهداف التنمية المستدامة: مجتمع مشارك"، وسيدور النقاش حول تلك المحاور بين مجموعة من الخبراء والمختصين الذين يمثلون أهم المنظمات العالمية من مختلف دول العالم، ويمثلون عددًا من الجهات الوطنية والشركات الاستشارية المتخصصة وشركات التقنية العالمية.

‎يُذكر أن جلسات المنتدى ستشمل تنظيم معرضًا بعنوان "تناغم المدينة" الذي يُعد أول معرض فني معاصر لصور مدينة سعودية بتوأمة NFT باستخدام تقنية البلوكتشين، وستستمر فعاليات المعرض المصاحب لمدة شهر بعد انتهاء أعمال المنتدى.

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15:29ت م

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