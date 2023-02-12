

الباحة 21 رجب 1444 هـ الموافق 12 فبراير 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بمكتبه في الإمارة، مدير الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور سمير الشهراني، والرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بالمنطقة الدكتور مشبب الأسمري.

وفي بداية اللقاء نوه سموه بخطوة وزارة الصحة لتحقيق التحول المؤسسي الذي تسعى إليه القيادة الحكيمة وتطوير وتحسين الخدمات الطبية وتقديمها بشكل مطور ليستفيد منها الجميع، إضافة إلى الجهود التي تبذلها الوزارة في تطوير ورفع مستوى تقديم الخدمات الصحية للمواطن والمقيم، مؤكداً أهمية جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين في القطاعين العام والخاص.

واطلع سموه على سير العمل الصحي بالمنطقة وعلى تعريف بأعمال التجمع الصحي واستعراض المراحل التي تمت مع المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة لمراحل تأسيس التجمع الصحي, بالإضافة إلى عرض من قبل الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي أوضح خلاله دور التجمع الصحي بالمنطقة في الخدمة الصحية, مثمناً التعاون الكبير من قبل صحة الباحة والمدير العام الدكتور الشهراني على دعم ومتابعة توجيهات سمو أمير المنطقة المستمرة للإدارة الصحية والعمل الصحي.

// انتهى //

15:21ت م

0083





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو الأمير حسام بن سعود يستقبل مدير صحة الباحة والرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بالمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.