

رفحاء 21 رجب 1444 هـ الموافق 12 فبراير 2023 م واس

نفّذت أمانة منطقة الحدود الشمالية خلال الأسبوع الماضي، حملة لمعالجة التشوه البصري رفعت خلالها أكثر من 4,550 متراً مكعباً من مخلفات البناء والهدم.

وأسفرت الحملة خلال الفترة نفسها عن إصلاح 3,500 متر مربع من حفر الشوارع والتشققات والأرصفة المتهالكة، وإزالة 7 سيارات تالفة ومهملة من الشوارع العامة والميادين العامة، وإصلاح 50 من أعمدة الإنارة، ومعالجة 32 حاوية نظافة داخل الأحياء، وإصلاح 700 متر طولي بردورات الأرصفة والخطوط، وإزالة وتحسين 40 حاجزاً خرسانياً.

// انتهى //

15:04ت م

0081





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / رفع 4,550 متراً مكعباً من المخلفات خلال أسبوع برفحاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.