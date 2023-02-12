السعودية اليوم / علاج أورام الرحم الليفية لمريضة بالأشعة التداخلية بنجران



نجران 21 رجب 1444 هـ الموافق 12 فبراير 2023 م واس

‫نجح فريق طبي من مستشفى الولادة والأطفال ومستشفى الملك خالد في التعامل مع مريضة في العقد الرابع تعاني من نزيف وألم مستمر في الحوض.

وأوضحت صحة نجران، أن المريضة أجريت لها الفحوصات اللازمة من قبل أطباء النساء والولادة التي بينت وجود أورام ليفية في الرحم، الأمر الذي تطلّب تدخل أطباء الأشعة التداخلية والقسطرة بمستشفى الملك خالد لعمل قسطرة علاجية للمريضة عن طريق شريان اليد وعلاج الأورام الليفية، وإيقاف النزيف، وقد تكللت العملية بالنجاح، حيث تلقت المريضة الرعاية الطبية اللازمة وغادرت المستشفى وهي بصحة جيدة، وتعد العملية من الإجراءات الطبية المتقدمة بدلاً من الجراحة التقليدية.

من جهة أخرى, حققت صحة نجران المركز الأول على مستوى المناطق نظير اجتياز جميع مستشفياتها تقييم المتطلبات الأساسية للسلامة "برنامج أمان - ESR" بدون نطاق أحمر وتحقيقها مستهدف وزارة الصحة من 2016 وحتى 2022.

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15:02ت م

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