السعودية اليوم / سمو أمير القصيم يدشن نظام "ركيز" لإرسال واستقبال المعاملات بشكل إلكتروني



بريدة 21 رجب 1444 هـ الموافق 12 فبراير 2023 م واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه بالإمارة اليوم، نظام التعاملات الالكتروني "ركيز"، بحضور وكل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان، ومدير تقنية المعلومات بالإمارة صالح الرسي.

وأكد سموه أهمية التحوّل الرقمي الذي تقوده إمارة القصيم والذي سيكون له أثر كبير في إنجاز التعاملات بشكل مباشر وفي حينه من خلال النظام الإلكتروني "ركيز"، مشيرًا إلى أن إمارة المنطقة شهدت نقلة نوعيّة في الاستفادة من التقنية الإلكترونية وفق احدث التطبيقيات والتعاملات الإلكترونية، معبرًا عن تقديره للجهود المبذولة بمتابعة من وكيل إمارة القصيم واهتمام فريق العمل بإدارة تقنية المعلومات بديوان الإمارة.

واستمع سموه لشرح عن أهمية نظام ركيز الهادف الى إرسال واستقبال المعاملات بشكل إلكتروني، وذلك حرصاً من الإمارة على التوسع في الخدمات الرقمية لدعم رحلة التحول الرقمي وتماشياً مع "رؤية المملكة 2030" لتحقيق التميز في الأداء الحكومي والتحول الرقمي.

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14:31ت م

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