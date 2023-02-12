السعودية اليوم / "بيئة مكة" تنفّذ حملة لتنظيف شاطيء الحمراء بجدة



جدة 21 رجب 1444 هـ الموافق 12 فبراير 2023 م واس

نفّذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة أمس، بمشاركة مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بجدة، وقطاع حرس الحدود، وأمانة محافظة جدة، والهلال الأحمر السعودي، وأكثر من 300 متطوع ومتطوعه، حملة تنظيف شاطيء الحمراء.

وأفاد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المكلف المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، أن الوزارة أتاحت إيجاد العديد من الفرص التطوعية على المنصه الوطنيه للعمل التطوعي في جميع محافظات منطقة مكة المكرمة، وذلك للإسهام في غرس روح التطوع بالمجتمع واكتساب الخبرات واستثمار الوقت والقدرات وتعزيز روح الانتماء الوطني.

وأكد ضرورة رفع الوعي البيئي للمجتمع وتسليط الضوء على أهمية تنظيف سواحل المنطقة ورعاية البيئة باعتبارها ضرورة مجتمعية وزيادة عدد حملات تنظيف السواحل خاصة وأن لها أهميتها الكبيرة على البيئة والمجتمع والفرد معًا لما تبثه في نفوس الشباب من تعزيز شعورهم العام بالولاء والانتماء وتقديم الأفضل من أجل بيئة صحية وآمنة.

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14:22ت م

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