

الدمام 21 رجب 1444 هـ الموافق 12 فبراير 2023 م واس

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية الرئيس الفخري لمجلس المنطقة للمسؤولية الاجتماعية "أبصر" يوم غد حفل إطلاق المجلس للإصدار الثاني من دراسة واقع المسؤولية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية وذلك في مقر غرفة الشرقية.

وتهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على واقع المسؤولية الاجتماعية في فضاء التنمية المستدامة بمكوناتها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، والبرامج والمبادرات التي يتبنى تنفيذها كافة القطاعات في المنطقة الشرقية للإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وأوضحت صاحبة السمو الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي رئيسة أُمناء المجلس أن الدراسة تستهدف إلقاء الضوء على مفهوم المسؤولية الاجتماعية المستدامة من المنظور المتكامل من حيث المفهوم والأبعاد والمداخل النظرية، واستعراض ما يفوق ٢٥ احتياجاً تنموياً في المنطقة الشرقية، حيث يسعى مجلس -ابصر- إلى تحفيز القطاع الخاص على تبنيها ودعمها وفقاً للدور المتوقع منهم في برامج المسؤولية الاجتماعية، والإسهام في استدامة الاقتصاد الوطني كما نصت عليه رؤية المملكة 2030، والإسهام أيضاً في رفع أداء المؤشر السعودي لأهداف التنمية المُستدامة.

من جانبه، ثمّن رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية بدر الرزيزاء، لسمو أمير المنطقة الشرقيةٍ تعزيز ونشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية في المنطقة، وتأكيده الدائم على أنها أبرز أسس تطوير المجتمع وترسيخ روح التعاون والعمل المشترك بين أفراده بما يمثلونه من أساس للتنمية ورأس مالها المستدام، إضافةً إلى اهتمام سمو رئيسة مجلس أمناء مجلس المسؤولية الاجتماعية، والدور الكبير الذي يقوم به المجلس في سبيل تعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية في المنطقة.

يُذكر أن دراسة واقع المسؤولية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية – الإصدار الثاني- أسهم فيها مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية -ابصر- بالشراكة مع غرفة الشرقية وبتنفيذ من جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.

// انتهى //

13:55ت م

0059





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير الشرقية يُدشّن الإصدار الثاني من دراسة واقع المسؤولية الاجتماعية غداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.