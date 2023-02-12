السعودية اليوم / سمو محافظ جدة يزور دارة الملك عبدالعزيز



جدة 21 رجب 1444 هـ الموافق 12 فبراير 2023 م واس

زار صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، اليوم، دارة الملك عبدالعزيز بالرياض، المختصة في خدمة تاريخ وجغرافية وآداب وتراث المملكة والجزيرة العربية والعالم العربي، حيث كان في استقباله معالي الأمين العام المكلف للدارة الدكتور فهد بن عبدالله السماري، والرئيس التنفيذي للدارة تركي بن محمد الشويعر.

واطّلع سموّه على المصادر المختصة بتاريخ مدينة جدة من المؤلفات والمخطوطات والدراسات والوثائق والصور والخرائط والأفلام المرئية.

وقد وثّقت الدارة تاريخ مدينة جدة وأبرزت المعالم والمباني الأثرية والتراثية المهمة التي تحتضنها جنبات جدة، كما استحضرت الدارة ضمن توثيقها لتأسيس وتوحيد المملكة، دخول الملك عبدالعزيز -رحمه الله- جدة في عام 1344هـ الموافق 1925م.

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13:42ت م

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