السعودية اليوم / مجلس الصحة الخليجي يعرض حلقات"سلامتك" على طلاب الابتدائي



الرياض 21 رجب 1444 هـ الموافق 12 فبراير 2023 م واس

أقام مجلس الصحة لدول

وتأتي إقامة هذه الورشة بهدف اختبار أولى حلقات البرنامج في نسخته الجديدة، والتي تم بناؤها بشكل علمي باستشارة مختصين في كافة المجالات التي تعنى بالطفل حيث تم تحديد الأولويات الصحية للطفل وتطعيمها في حلقات برنامج كرتوني هادف يحمل سلوكيات صحية وقيم المجتمعات الخليجية التي يحتاجها الطفل، ويأتي ذلك تحقيقاً لأهداف مجلس الصحة الخليجي في إطار رفع الوعي في المجتمعات الخليجية والبحث عن الوصول الكبير للمعلومات الصحيحة المبنية على دراسات وأبحاث بإشراف خبراء ومختصين.

يذكر أن هذه الورشة تعد الخامسة لبرنامج سلامتك الكرتوني للأطفال، حيث سبقتها ورشة عمل لحلقات ومواضيع مختلفة كانت في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية

// انتهى //

12:55ت م

0054



الرياض 21 رجب 1444 هـ الموافق 12 فبراير 2023 م واسأقام مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي ورشة عمل في دولة البحرين خاصة بالمسلسل الشهير "سلامتك" بهدف اختبار وصول وفعالية الرسائل الصحية المتضمنة داخل الحلقات المعروضة على مجموعة من الطلاب وطالبات مدرسة عقبة بن نافع للبنين والمستقبل للبنات للمرحلة الابتدائية، حيث تم تقييم ردود فعلهم بعد مشاهدة الحلقات عن طريق طرح مجموعة من الأسئلة المبنية بشكل علمي من مختصين في الصحة العامة.وتأتي إقامة هذه الورشة بهدف اختبار أولى حلقات البرنامج في نسخته الجديدة، والتي تم بناؤها بشكل علمي باستشارة مختصين في كافة المجالات التي تعنى بالطفل حيث تم تحديد الأولويات الصحية للطفل وتطعيمها في حلقات برنامج كرتوني هادف يحمل سلوكيات صحية وقيم المجتمعات الخليجية التي يحتاجها الطفل، ويأتي ذلك تحقيقاً لأهداف مجلس الصحة الخليجي في إطار رفع الوعي في المجتمعات الخليجية والبحث عن الوصول الكبير للمعلومات الصحيحة المبنية على دراسات وأبحاث بإشراف خبراء ومختصين.يذكر أن هذه الورشة تعد الخامسة لبرنامج سلامتك الكرتوني للأطفال، حيث سبقتها ورشة عمل لحلقات ومواضيع مختلفة كانت في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة الكويت.// انتهى //12:55ت م0054

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