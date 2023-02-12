السعودية اليوم / زلزال بقوة 4.3 درجات يضرب إقليم الحسيمة المغربي



الرباط 21 رجب 1444 هـ الموافق 12 فبراير 2023 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 4.3 درجات على مقياس ريختر، اليوم، إقليم الحسيمة شمال المملكة المغربية.

وأعلن المعهد المغربي للجيوفيزياء أن الزلزال وقع عند الساعة السابعة و59 دقيقة بالتوقيت المغربي، على عمق 18 كيلومتر.

ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية جراء الزلزال.

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12:36ت م

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