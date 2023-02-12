السعودية اليوم / برامج لتنمية وإثراء بحوث العلوم الطبية في جامعة الأميرة نورة



الرياض 21 رجب 1444 هـ الموافق 12 فبراير 2023 م واس

نفّذ مركز أبحاث العلوم الصحية في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، حزمة من الأنشطة التدريبيّة في مجالات مختلفة من برنامج التقويم التدريبي البحثي، استهدفت الباحثين والمهتمين في مجالات البحث من داخل الجامعة وخارجها.

وعقد المركز عددًا من الورش والمحاضرات التدريبية في مجال أبحاث العلوم الطبية، منها: ورشة بعنوان (علامات التكرار الترادفية القصيرة في التشخيص)، ونظّمت محاضرة بعنوان (نظرة عامة على البنوك الحيوية البحثية: التسهيلات والخصوصية والأمن)، وورشة (مبادئ عمل المجهر الإلكتروني النافذ من المعالجة إلى التصوير).

وعمل المركز على ورشة بعنوان (نظام تحديد البكتيريا واختبار الحساسية)؛ إضافة إلى ورشة (تقنيات زراعة الخلايا ذات الأشكال الثلاثية الأبعاد الكروانية).

من جانب آخر عقد المركز ورشة تدريبية في مجال منهجيّة البحث العلمي، تحت عنوان (أساسيات تصميم طرق تطبيق البحوث العلمية)، هدفت إلى تمكين المشاركين من التمييز بشكل صحيح بين أنواع مختلفة من تصاميم البحث، وتطبيق الاختيار المناسب لأبحاثهم المستقبلية.

يذكر أنّ البرامج التدريبية تأتي متوافقة مع اهتمام مركز الأبحاث والعلوم الصحية، بالإسهام في تحقيق أهداف الجامعة، فيما يتعلق بتعزيز الدراسات والأبحاث لتلبية احتياجات التنمية الوطنية، باعتبارها محركًا أساسيًا لبناء الاقتصاد المعرفي، وتشجيعًا لمشاركة أعضاء هيئة التدريس والطلاب والباحثين على إجراء الأبحاث ذات العلاقة، للإسهام في ازدهار الحضارة المعرفية وبناء النهضة الوطنية.

​ولمزيد من المعلومات عن المركز يرجى زيارة الرابط التالي: https://www.pnu.edu.sa/ar/Centers/HSRC/Pages/home.aspx

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12:18ت م

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