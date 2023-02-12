السعودية اليوم / ديوان المظالم يُتوج بشهادة اعتماد الآيزو العالمية "ISO 22301 2019" في استمرارية الأعمال القضائية الرقمية



الرياض 21 رجب 1444 هـ الموافق 12 فبراير 2023 م واس

تُوّج ديوان المظالم بشهادة الآيزو العالمية (ISO 22301 2019) في إدارة واستمرارية الأعمال القضائية الرقمية، بعد إتمام كافة متطلبات الآيزو ومايتعلق باستمرارية الأعمال في ظل المتغيرات والأزمات.

وأوضح المتحدث الرسمي لديوان المظالم الشيخ الدكتور سليمان الشدي، أن هذه الشهادة العالمية توافقت مع نُظم ديوان المظالم الرقمية وأنظمته الإدارية مع جميع الاشتراطات من حيث صياغة وتنفيذ وتشغيل تلك النُظم الرقمية ومراقبتها ومراجعتها إداريًا والحفاظ على استمرارها، إضافة إلى ما تُعِده من خطوات للتخفيف من أضرار الأزمات والتعافي منها.

وبيّن أن ديوان المظالم يمتلك منظومة رقمية متميّزة تتمثل في مجموعة من المنصات الرقمية، يدير من خلالها كافة أعماله وتعاملاته مع المستفيدين، وأهم هذه المنصات الرقمية هي منصة معين الرقمية، التي تدير كافة أعمال القضاء الإداري في المملكة بما يقارب 250 ألف جلسة قضائية سنويًا تُدار كل أعمالها من تلقي الدعاوى إلى صدور الأحكام بشكل رقمي كامل، مشيراً إلى أن ديوان المظالم يسعى إلى تحقيق رسالته المتمثلة في الريادة في القضاء الإداري.

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11:52ت م

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