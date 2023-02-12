السعودية اليوم / أمانة العاصمة المقدسة تنفّذ جولاتها على الظواهر السلبية والمباسط المخالفة



مكة المكرمة 21 رجب 1444 هـ الموافق 12 فبراير 2023 م واس

نفّذت أمانة العاصمة المقدسة؛ بمساندة الفرق الأمنية عملية ضبط مبنى سكني، تديره عمالة مخالفة لنظام الإقامة والعمل، اُعد لتخزين وتجهيز اللحوم الفاسدة ومنتهية الصلاحية.

وجرى إتلاف 7 أطنان من اللحوم ومصادرة الأدوات، وإغلاق الموقع على الفور، وتسليم المخالفين للجهات المختصة، كما ضبطت الأمانة 1850 كجم من الخضروات و الفواكه، وذلك خلال الجولات الرقابية على الظواهر السلبية و المباسط المخالفة، وتسليم المستفاد منها لجمعية إكرام لحفظ الطعام.

من جهته كونت الأمانة، ممثلة ببلدية المسفلة الفرعية، لجنة مشتركة بمشاركة مرور العاصمة المقدسة لتحديد مسارات عربات الأطعمة المتنقلة (فود ترك)، حيث يأتي ذلك حرصاً منها في تخصيص افضل المواقع ومدى توافقها مع اشتراطات السلامة المرورية والشمولية في توفير هذا النشاط، فيما تتابع الأمانة إزالة عدد من مظلات مواقف السيارات المخالفة خارج حدود الملكية، وذلك ضمن جهودها في تحقيق أهداف مبادرة معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري بـالعاصمة المقدسة.

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11:40ت م

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