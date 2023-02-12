السعودية اليوم / وظائف شاغرة في الإدارة العامة للأسلحة والمدخرات في وزارة الدفاع



الرياض 21 رجب 1444 هـ الموافق 12 فبراير 2023 م واس

أعلنت وزارة الدفاع ممثلة في الإدارة العامة للأسلحة والمدخرات عن وظائف شاغرة في عدد من مناطق المملكة، بمسمى مراقب مخزون، وأمين مستودع، وأمين مستودع فني، وذلك على بند التشغيل، وسلم الموظفين العام المستثناة من المسابقة.

ودعت الراغبين في التقديم على هذه الوظائف إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني

// انتهى //

11:22ت م

0036



الرياض 21 رجب 1444 هـ الموافق 12 فبراير 2023 م واسأعلنت وزارة الدفاع ممثلة في الإدارة العامة للأسلحة والمدخرات عن وظائف شاغرة في عدد من مناطق المملكة، بمسمى مراقب مخزون، وأمين مستودع، وأمين مستودع فني، وذلك على بند التشغيل، وسلم الموظفين العام المستثناة من المسابقة.ودعت الراغبين في التقديم على هذه الوظائف إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني [email protected] ، علمًا أن التقديم متاح في الفترة 21-23 رجب 1444هـ.// انتهى //11:22ت م0036

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