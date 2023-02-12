السعودية اليوم / أكثر من 76 ألف فحص بالأشعة في مستشفى الملك سعود بعنيزة خلال السعودية اليوم 2022م



عنيزة 21 رجب 1444 هـ الموافق 12 فبراير 2023 م واس

قدم قسم الأشعة في مستشفى الملك سعود بعنيزة خلال العام الماضي 2022م، خدمات الفحص لأكثر من 76 ألف مستفيد لعدد من الحالات المختلفة.

وأفاد تجمع القصيم الصحي أن مجموع المراجعين والمرضى الذين أجريت لهم عمليات الفحص والتصوير في قسم الأشعة بالمستشفى حسب التقرير الإحصائي السنوي بلغ 76837 مراجعاً ومراجعة، من مختلف الأعمار.

وأوضح أن البيانات الإحصائية ، كشفت عدد الأشعة السينية التي بلغت 46112 إشاعة، فيما بلغت الأشعة المقطعية 9155 إشاعة، في حين كان عدد أشعة الرنين المغناطيسي 5881.

وأضاف التجمع أن أشعة الموجات فوق الصوتية المنجزة في مستشفى الملك سعود بعنيزة بلغت 13449 إشاعة، والتنظير الإشعاعي 216 فحصاً، كما بلغت فحوصات الأشعة التشخيصية للثدي 2024 فحصاً.

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11:06ت م

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