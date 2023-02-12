السعودية اليوم / "الأرصاد" ينبّه من رياح نشطة وارتفاع للأمواج على محافظتي جدة ورابغ



جدة 21 رجب 1444 هـ الموافق 12 فبراير 2023 م واس

نبّه المركز الوطني للأرصاد بشأن حالة الطقس على منطقة مكة المكرمة اليوم، ونشاط في الرياح السطحية على محافظتي جدة، ورابغ، والأجزاء الساحلية، تتمثل تأثيراتها في ارتفاعٍ للأمواج وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة العاشرة مساءً.

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11:04ت م

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