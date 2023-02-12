السعودية اليوم / جامعة الباحة‬ تحصل على شهادة اعتماد البنية المؤسسية الوطنية



الباحة 21 رجب 1444 هـ الموافق 12 فبراير 2023 م واس

حصلت جامعة الباحة‬ على شهادة اعتماد البنية المؤسسية الوطنية من هيئة الحكومة الرقمية كأول جامعة سعودية تحصل على هذه الشهادة.

وهنأ معالي رئيس ‫جامعة الباحة‬ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين كافة منسوبي ومنسوبات الجامعة وعمادة التعلم الإلكتروني وتقنية المعومات بمناسبة حصول الجامعة على شهادة اعتماد البنية المؤسسية الوطنية من هيئة الحكومة الرقمية.

وأكد معاليه أن هذا الإنجاز يسهم في إرساء بنية رقمية قوية ومتطورة، تسهم في تسريع عملية التحول الرقمي، ودعم توجهات رؤية المملكة 2030، الرامية إلى تعزيز دور قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لبناء مجتمع رقمي، وحكومة رقمية، واقتصاد رقمي مزدهر، ومستقبل زاهي للوطن.

وتسلّم عميد التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات الدكتور حسن عبدالله الغامدي, ووكلاء العمادة شهادة اعتماد البنية المؤسسية الوطنية لجامعة الباحة.

وبين الدكتور الغامدي أن الشهادة تمنحها هيئة الحكومة الرقمية للجهات الحكومية المتميزة في تطبيق البنية المؤسسية حسب معايير نموذج النضج الوطني للبنية المؤسسية والذي يسهم في رفع مستوى النضج وتسريع عملية التحول الرقمي في القطاع الحكومي.

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10:38ت م

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