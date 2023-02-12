السعودية اليوم / استبدال مفاصل الركب يعيد المشي لمريضة ستينية ببريدة



بريدة 21 رجب 1444 هـ الموافق 12 فبراير 2023 م واس

أجرى فريق طبي مختص بأمراض وجراحة المفاصل والعظام في مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة، عملية استبدال مفصلي الركبة لمريضة تبلغ من العمر 65 عاماً، واستعادة قدرتها على الوقوف والمشي بقدميها بعد أن كانت تعتمد على الكرسي المتحرك، وذلك في إنجاز طبي جديد.

وكشف تجمع القصيم الصحي أن المريضة كانت تعاني من احتكاك شديد بالركبتين وتقوس بالأطراف السفلية، بالإضافة إلى تشوهات عظمية مما أدى لصعوبة الحركة لديها وعدم قدرتها على المشي لمسافات متوسطة وطويلة، وبناءً على وضعها الصحي وبعد الاطلاع على نتائج الأشعة المقطعية وعمل الفحوصات والكشوفات الطبية اللازمة قرر الفريق الطبي إجراء تدخل جراحي لها وتبديل مفاصل الركبة.

وأوضح التجمع أن العملية الجراحية أُجريت للمريضة عبر فريق مختص بهذا النوع من العمليات التي تنفّذ للمرة الأولى في منطقة القصيم، وتم خلالها استبدال المفصلين بمفاصل ثانوية وتعزيزها بزرعات معدنية نخاعية في عظمتي الساق والفخذ مع تعديل التقوس الحاصل في الأطراف السفلية وإزالة التشوهات العظمية.

وبين تجمع القصيم الصحي أن المريضة عادت إلى جناح التنويم، وتمكنت من الوقوف على قدميها بعد ساعات قليلة من إجراء العملية الجراحية، واستطاعت المشي بشكل طبيعي في صباح اليوم التالي من العملية، ثم غادرت المستشفى.

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10:36ت م

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