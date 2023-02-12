السعودية اليوم / الأرصاد : رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة عسير



أبها 21 رجب 1444 هـ الموافق 12 فبراير 2023 م واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً عن تكون رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية .

وبين المركز أن التنبيه يشمل محافظات بيشة وتثليث وطريب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة، مشيراً إلى أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ ٦ مساءً.

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09:32ت م

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