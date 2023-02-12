سياسي / الرئيس الصومالي يبحث العلاقات الثنائية مع نائب رئيس الوزراء الإيطالي



روما 21 رجب 1444 هـ الموافق 12 فبراير 2023 م واس

التقى الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، في روما، نائب رئيس الوزراء الإيطالي أنطونيو تاجاني .

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

يشار إلى أن الرئيس الصومالي كان قد وصل إلى العاصمة الإيطالية روما يوم الأربعاء الماضي، في زيارة تستغرق عدة أيام.

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