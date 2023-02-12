السعودية اليوم / ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر في تركيا وسوريا إلى أكثر من 28 ألف شخص



أنقرة 21 رجب 1444 هـ الموافق 12 فبراير 2023 م واس

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا يوم الاثنين الماضي إلى 28 ألفا و192 شخصا.

ففي تركيا، أوضح نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي أمس السبت أن عدد القتلى في تركيا ارتفع إلى 24 ألفا و617 شخصا.

وفي سوريا، بلغ العدد الإجمالي للوفيات المؤكدة 3575 حالة.

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