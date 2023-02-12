سياسي / وزير الخارجية التونسي يلتقي نظيره الجزائري



تونس 21 رجب 1444 هـ الموافق 12 فبراير 2023 م واس

التقى وزير الخارجية التونسي نبيل عمار، بالعاصمة المصرية القاهرة أمس، نظيره الجزائري رمطان لعمامرة، وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر "القدس صمود وتنمية".

وتناول اللقاء وفق بيان لوزارة الخارجية التونسية العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل مزيد تعزيزها ودعمها في جميع المجالات.

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