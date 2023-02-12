منع سيارات الغاز من التجول بالأحياء - #عاجل

ألزم عدد من الأمانات، محالَ بيع الغاز بعدم توزيع الأسطوانات على المطاعم والمنازل، عبر السيارات المتنقلة، وذلك لعدم وجود لائحة للنشاط، والاكتفاء بالبيع من داخل المحل.

لائحة لنشاط

وأوصت أمانة منطقة المدينة المنورة محال الغاز بعدم إخراج السيارات للتجول بين المنازل والمطاعم وذلك ضمن تنظيم أمانة المنطقة للنشاط.

وشددت أمانة المدينة المنورة لـ«دوت الخليج» على منع سيارات الغاز من التنقل وسط الأحياء وتوصيل الأسطوانات لعدم وجود ترخيص لهم، وأشارت إلى أنه لا توجد لائحة لنشاط بيع الغاز بالتنقل في الأحياء وتوصيل الأسطوانات للمنازل والمطاعم، لذلك تم إيقاف هذه السيارات وكافة أنشطتها.

ردود أفعال

وتباينت ردود أفعال أهالي المدينة بين مؤيد للقرار لإزعاج المركبات والتجول بين الأحياء وإصدار أصوات مزعجة يوميا فيما كان الآخرون غير مؤيدين بحجة أن الخدمة تسهم في توصيل أسطوانات الغاز إلى منازلهم المنزل ورفعها للطوابق العليا إضافة إلى احتياج المطاعم المتكررة للاستبدال، وطالبوا بإيجاد حل بديل بعد قرار المنع أو إصدار قرار تنظيمي لتطوير الخدمة بدلا من قرار المنع.

مهلة للمحال

وانتهت المهلة التي حددتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للمستثمرين من أصحاب محال بيع أسطوانات غاز البترول السائل لتصحيح أوضاعها بتاريخ 15/ 5/ 1444، على أن يتم العمل باللائحة المحدثة بعد انتهاء المهلة.

من اللائحة المحدثة للأسطوانات

- وضع لوحة بأسعار أسطوانات الغاز بأنواعها وأحجامها

- تعليق لوحة خارجية للمحل وفقا لاشتراطات اللوحات التجارية

- السماح ببيع الأسطوانات في مكائن بيع ذاتية الخدمة أو في أقفاص

- مراعاة منطقة الاستقبال واشتراطات الأمان

- وضع الأسطوانات بشكل رأسي وصماماتها للأعلى

- تحديد أماكن الأسطوانات الفارغة والمعبأة

- عدم «دحرجة» وسحب الأسطوانة

- توفير عربة صغيرة لنقل الأسطوانات

- نظافة أسطوانات الغاز المعدة للبيع

- الخلو من الأوساخ المتراكمة التي يصعب تنظيفها

- تظليل مكان تخزين أسطوانات الغاز (المعبأة) بواسطة مواد مقاومة للحريق