72 % من مستفيدي الرعاية الاجتماعية عزاب وأميون - #عاجل

احتضنت 7 دور للرعاية الاجتماعية في المملكة، 411 من كبار السن في 2022، وتصدر العزاب والأميون غير المتعلمين نزلاء الدور بنحو 72%، في وقت بلغ إجمالي كبار السن من الذكور في دور الرعاية الاجتماعية 268 بـ56.20%، وبلغ إجمالي الإناث 125 بـ30.41%.

5 فئات

كشف تقرير وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعام الماضي، 5 فئات من كبار السن مستفيدة من دور الرعاية الاجتماعية، وتصدر العزاب مستفيدي دور الرعاية الاجتماعية بنسبة 71.77% حيث بلغ عدد العزاب 295 مستفيدا بنسبة 71.77%، وحل المطلقون ثانيا بـ58 مطلقا بنسبة 14.11%، ومتزوج ويعول ثالثا بـ44 متزوجا ومعولا بنسبة 10.70%، والمتزوجين رابعا بـ13 متزوجا بنسبة 3.16%، وأرمل وحيد خامسا بـ0.24%.

استحواذ الرياض

استحوذت الدار الاجتماعية بمنطقة الرياض على النصيب الأكبر من كبار السن بـ99 مستفيدا، وحلت دار الرعاية الاجتماعية في مكة المكرمة ثانيا بـ77 مستفيدا، ودار الرعاية الاجتماعية في المدينة المنورة ثالثا بـ63 مستفيدا، ودار الرعاية الاجتماعية بأبها رابعا بـ53 مستفيدا، وتساوت دارا الرعاية الاجتماعية في عنيزة والطائف خامسا بـ44 مستفيدا، ودار الرعاية الاجتماعية في الدمام سادسا بـ31 مستفيدا من كبار السن.

71.7 % أميون

يسكن 295 من كبار السن دار الرعاية الاجتماعية لم يتلقوا التعليم، حيث يبلغ 71.77% من مستفيدي الدار الاجتماعية أميين غير متعلمين، وتراوحت بقية الحالة التعليمية للمستفيدين بين المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية، ومؤهل فوق المتوسط، وسنة 3 جامعي، وحاملو البكالوريوس والدبلوم 6 مناصفة بينهما، ويقرأ ويكتب 11، وشهادة مهنية، ودبلوم فني، وغير محدد، وتتراوح أعمار كبار السن المستفيدين بين أصغرهم 54 سنة، وأكبرهم 109 سنين.

مستفيدون من الرعاية

%72 من مستفيدي الدار الاجتماعية عزاب وأميون

7 دور للرعاية الاجتماعية تحتضن كبار السن

411 إجمالي المستفيدين

%56 ذكورا

30.41 % إناثا

5 فئات مستفيدة من الرعاية الاجتماعية

109 عمر أكبر المستفيدين

6 يحملون البكالوريوس والدبلوم

ـــــــــــــــــــ أكثر الفئات

العزاب: 295

مطلق: 58

متزوج ويعول: 44

متزوج: 13

أرامل: 1

ـــــــــــــــــ أكثر المناطق

الرياض: 99

مكة: 77

المدينة: 63

أبها: 53

عنيزة والطائف: 44

الدمام: 31