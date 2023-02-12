السعودية اليوم / سموُّ أميرِ جازان يشرِّف حفلَ أهالي محافظة الداير



الداير 21 رجب 1444 هـ الموافق 12 فبراير 2023 م واس

شرَّف صاحبُ السموِّ الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، بحضور صاحبِ السموِّ الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة، مساء السبت ، حفل أهالي محافظة الداير بمناسبة الزيارة التفقدية التي يقوم بها سموُّه للمحافظة وافتتاح مهرجان "البن السعودي العاشر".

وأعرب مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس محمد آل عطيف، عن تقدير الجميع لما يبذله سموُّ أميرِ منطقة جازان وسموُّ نائبِه من جهود لمواصلة مسيرة التنمية بمختلف محافظات المنطقة؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة أيدها الله، مشيرًا إلى ما تحظى به محافظات القطاع الجبلي من مشروعات تعزِّز مسيرة البناء والتنمية بها، منوِّهاً بجهود الدولة وجميع الجهات المعنية في تطوير زراعة البن في محافظة الداير وبقية محافظات القطاع الجبلي التي تشتهر بزراعة البن.

واستعرض آل عطيف، مسيرة النماء المتزايد في حقول زراعة البن، لافتاً الانتباه إلى أنه بلغ عدد المزارعين أكثر من 1800 بزيادة بلغت 16 بالمئة ، وزاد الإنتاج إلى ما يقارب الـ 1000 طن بزيادة بلغت 14 بالمئة عن العام الماضي ، فيما بلغ إجمالي عدد أشجار البن 384214 شجرةً بزيادة تمثل 16 بالمئة، وبلغ عدد المستفيدين من خدمات الصندوق الدولي للتنمية الزراعية " إيفاد" 1109 مزارعين ، وتم زراعة مايقارب 219430 شتله بجميع المحافظات الجبلية الست.

إثر ذلك شاهدَ سموُّ أميرِ المنطقة والحضور عرضاً مرئياً عن المهرجان، إضافة إلى قصيدة شعرية و"أوبريت" غنائي ، فيما شاركَ سموُّ أميرِ جازان وسموُّ نائبِه في العرضة

وكرَّم سموُّه في ختام الحفل الرعاة والداعمين لمهرجان البن السعودي العاشر، وتسلَّم سموُّه وسموُّ نائبِه هديتين بهذه المناسبة.

حضر الحفل معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي ، ووكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر، ومحافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة.

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00:51ت م

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الداير 21 رجب 1444 هـ الموافق 12 فبراير 2023 م واسشرَّف صاحبُ السموِّ الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، بحضور صاحبِ السموِّ الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة، مساء السبت ، حفل أهالي محافظة الداير بمناسبة الزيارة التفقدية التي يقوم بها سموُّه للمحافظة وافتتاح مهرجان "البن السعودي العاشر".وأعرب مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس محمد آل عطيف، عن تقدير الجميع لما يبذله سموُّ أميرِ منطقة جازان وسموُّ نائبِه من جهود لمواصلة مسيرة التنمية بمختلف محافظات المنطقة؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة أيدها الله، مشيرًا إلى ما تحظى به محافظات القطاع الجبلي من مشروعات تعزِّز مسيرة البناء والتنمية بها، منوِّهاً بجهود الدولة وجميع الجهات المعنية في تطوير زراعة البن في محافظة الداير وبقية محافظات القطاع الجبلي التي تشتهر بزراعة البن.واستعرض آل عطيف، مسيرة النماء المتزايد في حقول زراعة البن، لافتاً الانتباه إلى أنه بلغ عدد المزارعين أكثر من 1800 بزيادة بلغت 16 بالمئة ، وزاد الإنتاج إلى ما يقارب الـ 1000 طن بزيادة بلغت 14 بالمئة عن العام الماضي ، فيما بلغ إجمالي عدد أشجار البن 384214 شجرةً بزيادة تمثل 16 بالمئة، وبلغ عدد المستفيدين من خدمات الصندوق الدولي للتنمية الزراعية " إيفاد" 1109 مزارعين ، وتم زراعة مايقارب 219430 شتله بجميع المحافظات الجبلية الست.إثر ذلك شاهدَ سموُّ أميرِ المنطقة والحضور عرضاً مرئياً عن المهرجان، إضافة إلى قصيدة شعرية و"أوبريت" غنائي ، فيما شاركَ سموُّ أميرِ جازان وسموُّ نائبِه في العرضة السعودية وكرَّم سموُّه في ختام الحفل الرعاة والداعمين لمهرجان البن السعودي العاشر، وتسلَّم سموُّه وسموُّ نائبِه هديتين بهذه المناسبة.حضر الحفل معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي ، ووكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر، ومحافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة.// انتهى //00:51ت م0004

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