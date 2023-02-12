شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من رامون دياز عقب تحقيق الهلال وصافة كأس العالم للأندية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام رامون دياز المدير الفني لفريق الهلال السعودي، بالتعليق على هزيمة الفريق أمام نظيره ريال مدريد، وتحقيق وصافة كأس العالم للأندية.

الهلال يتعرض للهزيمة أمام ريال مدريد

وتعرض الهلال السعودي للهزيمة أمام نظيره ريال مدريد، بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، في نهائي كأس العالم للأندية.

وحقق الهلال وصافة كأس العالم للأندية، ونجح في الحصول على الميدالية الفضية لأول مرة في تاريخه.

رامون دياز يعلق على وصافة الهلال في مونديال الأندية

وتحدث دياز عقب اللقاء: خلال تصريحات تليفزيونية عقب المباراة، "فخور جدًا، وأشكر اللاعبين على المجهود الكبير الذي قدموه ووصولهمإلى النهائي، هذا إنجاز تاريخي يستحقوه.

وتابع: مباراة كانت صعبة أمام خصم قوي جدًا، ولكننا استطعنا أن نقدم حضورًا جيدًا، والهلال أثبت أن لديه إمكانية، وقدم خطورة أمامريال مدريد في بعض دقائق المباراة.